Google faz homenagem a Machado de Assis em novo doodle

São Paulo – O escritor Machado de Assis, considerado por muitos o maior nome da literatura brasileira, completaria hoje 178 anos de vida. Para comemorar, o Google fez nesta quarta-feira uma homenagem com um doodle.

Autor de livros clássicos como Dom Casmurro, Machado de Assis tornou-se a principal referência literária do final do século XIX e início do século XX.

Sua herança foi representada na arte da página principal do Google, com referências a obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba.

Ao longo da vida, Machado acumulou experiências como jornalista, cronista, poeta, dramaturgo e escritor, cuja obra é considerada o marco inicial do Realismo no Brasil.

Com romances que abordam desde a traição até a loucura humana, ele conseguia unir as principais características do realismo à vida do povo brasileiro na época, buscando referências do romantismo e, mais tarde, do modernismo.

Em 1986, Machado participou do processo de fundação da Academia Brasileira de Letras – tamanho reconhecimento entre seus colegas o levou a ocupar a primeira presidência da instituição.

A visão sem precedentes fez com que suas obras tivessem destaque internacional e até hoje são estudadas por muitos críticos mundo afora.