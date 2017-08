Google anuncia nova versão do Android chamada Oreo

São Paulo – O Google anunciou hoje a nova versão do seu sistema Android, que será chamada Oreo. A edição 8.0 do software para smartphones e tablets promete trazer novidades de segurança e usabilidade aos usuários.

Entre os novos recursos estão o uso de apps simultaneamente em janelas separadas (picture-in-picture), preenchimento automático de credenciais de login em aplicativos (ativado com a permissão do usuário), além de melhorias de segurança e de velocidade no sistema.

No novo Android, haverá uma função que permite que você use aplicativos sem precisar efetivamente baixá-los para o seu smartphone. Esse recurso é chamado Instant Apps e funciona como um Netflix de aplicativos.

De maneira parecida com o que já fazemos há anos no iPhone, o sistema do Google terá agora um menu de acesso rápido a notificações de aplicativos. Ele será acessível por meio de pontos que ficam no ícone dos apps com novidades.

O Google informa que mais de 58 bilhões de aplicativos por dia em celulares serão analisados para garantir que nenhum app malicioso seja instalado nos smartphones dos usuários. Outra função de segurança é o Assistente Wi-Fi, que cria uma VPN (rede virtual privada) para proteger os aparelhos quando conectados a redes Wi-Fi abertas. Fora isso, 60 novos emojis também devem chegar junto a essa atualização.

Para melhorar a bateria, o Android Oreo vai reduzir o consumo em segundo plano de apps que você não usa muito.

Veja o vídeo de divulgação do Android Oreo a seguir.