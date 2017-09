Gear Fit2 Pro mede toda sua atividade física–até a natação

São Paulo – Apesar do nome, o Gear Fit2 Pro é o terceiro integrante da linha de pulseiras inteligentes da Samsung. Lançado inicialmente em 2014 já com a sua tela curva, o produto evoluiu bastante, ganhando GPS no modelo do ano passado e, agora, também tem proteção contra a entrada de água durante a natação.

O aparelho pode detectar algumas atividades físicas automaticamente, como caminhadas, corridas ou passeios de bicicleta. No caso da natação, o usuário precisa iniciar manualmente o exercício do Gear Fit2 Pro.

Ao fazer isso, a tela sensível ao toque é desabilitada e a pulseira fica protegida contra a água. Além da distância que você nada, o produto detecta a modalidade (crawl, costas, borboleta ou peito) e também o seu swolf, a quantidade de braçadas sobre o tempo necessário para completar uma chegada–o que denota a eficiência do nado. Fora isso, a frequência cardíaca do usuário também é monitorada durante a natação, assim como acontece em outras atividades físicas.

Nadar com o aparelho é uma experiência similar a usar o Apple Watch Series 2, mas o produto da Samsung é menor e mais confortável no pulso.

Além dos recursos fitness, a pulseira pode mostrar notificações do smartphone, como mensagens do WhatsApp, e-mails ou notícias. Outro recurso novo, em termos de software, é que o relógio pode sincronizar offline a sua biblioteca do Spotify. De acordo com a Samsung, o aparelho comporta cerca de 500 músicas. Para ouvi-las, o usuário precisa ter fones de ouvido Bluetooth, que devem ser pareados ao Fit 2 Pro.

Compatível com iPhone 5 ou superior e smartphones com sistema Android, o Gear Fit2 Pro tem preço sugerido de 1.199 reais.

Veja o vídeo que mostra os detalhes sobre o Gear Fit 2, do ano passado.