Galaxy S8 é tão poderoso quanto videogame da Nintendo

São Paulo – O Samsung Galaxy S8 tem processamento suficiente para rodar jogos do GameCube, console de videogame da Nintendo lançado em 2001.

A experiência foi realizada por um YouTuber do canal GuruAidTechSupport e publicada na rede social de vídeos do Google. Vale lembrar que o Galaxy S8 ainda não está à venda em lugar nenhum do mundo.

A experiência usa um emulador de jogos do console GameCube. É possível ver funcionando os jogos Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine e The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Entre os comentários do vídeo, uma pergunta recorrente é qual é a versão do smartphone Galaxy S8. Neste ano, a Samsung está usando um chip criado por ela mesma, o Exynos, ou o Snapdragon 835, da Qualcomm (sobre o qual você pode ler mais neste link).

O GameCube foi a resposta da Nintendo, em 2001, para dois consoles proeminentes: PlayStation 2, da Sony, e o Xbox, da Microsoft.

O Galaxy S8 começará a ser vendido, no exterior, no dia 21 de abril. A Samsung já marcou o anúncio para a chegada do produto ao Brasil, no dia 17 de abril. A data de início das vendas, no entanto, ainda não foi divulgada.

Veja abaixo o vídeo do Galaxy S8 rodando jogos do GameCube.