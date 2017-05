Com tela inovadora, S8 é um dos melhores aparelhos do mercado

São Paulo – O Galaxy S8 é o smartphone mais completo já lançado pela Samsung. Ele chegou com tudo na era das “telas infinitas”, um visual em que o display é protagonista, cobrindo quase toda a frente do dispositivo. Falando em tela, a do S8 tem 5,8 polegadas, enquanto o seu irmão maior (S8+) tem uma de 6,2 polegadas. Ambas as telas ganharam a proteção do Gorilla Glass 5, da Corning, versão mais recente do vidro reforçado para celulares.

Por dentro, ele vem com processador Exynos 8895 octa-core (desenhado pela própria Samsung), memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB, expansível com cartão microSD de até 256 GB. O aparelho ainda ganhou um recurso extra de segurança, o sensor de íris para desbloquear o dispositivo. Ele também chega com reconhecimento facial e leitor de impressões digitais, ferramentas presentes no S7.

As câmeras foram os recursos que receberam menos atualizações, porém isso não quer dizer que elas não são boas. A principal tem sensor de 12 megapixels e a frontal, de 8 megapixels. Ambas funcionam bem no escuro e fazem fotos com um ótimo balanço de cores, segundo testes feitos pelo INFOlab. Com Android Nougat e a assistente pessoal Bixby instalados, as duas versões do Galaxy S8 estão à venda no site da Samsung por 3.999 reais (S8) e 4.399 reais (S8+).