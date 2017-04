Fones sem fio 450BT da JBL têm visual compacto e preço acessível

São Paulo – Com um dos preços mais acessíveis do portfólio da JBL, os fones de ouvido 450BT se conectam a outros dispositivos via Bluetooth. Uma das características mais bacanas dos fones é que os botões para reproduzir a música estão alocados na sua concha. Desse modo, o usuário não precisa tirar o smartphone do bolso para diminuir o volume ou pausar uma canção. Além disso, o gadget tem microfone embutido, facilitando o atendimento de chamadas.

No quesito design, os fones 450BT também chamam a atenção pela sua leveza (apenas 150 gramas) e por serem dobráveis – assim, eles cabem em quase qualquer bolsa. Por fim, sua bateria tem autonomia de até 11 horas de reprodução contínua de música, segundo a marca. Os fones de ouvido da JBL estão disponíveis nas cores azul, preta e branca no site da marca por 269 reais.