Fones de ouvido U Flex, da Samsung, são atalho para smartphone

São Paulo — A Samsung trouxe para o Brasil o seu fone Bluetooth U Flex. Um ponto bacana é a função de vibrar para alertar o usuário sobre novas notificações em seu smartphone. A empresa promete até 10 horas de bateria com os fones de ouvido.

O produto alia um design exótico à praticidade. Com uma espécie de colar, o produto fica preso ao pescoço do usuário. A conexão Bluetooth permite a interação com recursos como a Bixby, ajudante pessoal presente nos smartphones mais recentes da Samsung. O U Flex está á venda no Brasil por 369 reais.