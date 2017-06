Flip 4 da JBL reproduz 12 horas de música até debaixo de chuva

São Paulo – A Flip 4 da JBL é uma caixa de som Bluetooth para quem gosta de ouvir música em alto e bom som em qualquer lugar. Ela vem com a classificação IPX7, ou seja, é resistente à água em uma profundidade de até um metro por até 30 minutos. Assim, o dispositivo está protegido se estiver chovendo ou até mesmo nevando. Além disso, a caixa de som é revestida de tecido e borracha, o que deve protegê-la de quedas. Já a bateria de 3.000 mAh do aparelho promete aguentar 12 horas de reprodução de música, segundo a marca.

Com microfone integrado, a Flip 4 possibilita que você atenda chamadas diretamente do dispositivo, sem precisar pegar o smartphone – também é possível ativar a Siri ou o Google Now com apenas um toque. Falando em conexão, o aparelho é equipado com uma tecnologia chamada de Connect+, que permite que você conecte mais de 100 caixas ao mesmo tempo. Disponível nas cores verde, vermelha, azul e preta, a Flip 4 já pode ser adquirida na pré-venda do site da JBL por 699 reais.