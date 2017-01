Firefox dá golpes finais no Windows XP e Vista

São Paulo – A Fundação Mozilla anunciou que o seu navegador de internet Firefox vai deixar de ter suporte para os sistemas Windows XP e Vista a partir de março deste ano.

O browser é o último entre os mais populares a ainda funcionar nesses sistemas operacionais antigos, que já foram abandonados até mesmo pela Microsoft. O Google Chrome não oferece novas versões desde o início de 2016 e o Internet Explorer está na versão 9 no Vista e 8 no XP.

Segundo o comunicado oficial da Mozilla, a fundação informa que a versão 52 do Firefox será a última a funcionar nos computadores com Windows velhos. Como motivo para o abandono dos sistemas, é apontada a falta de atualizações de segurança por parte da Microsoft.

“Sistemas operacionais sem suporte não recebem atualizações de segurança, tem exploits conhecidos [hacks feitos a partir de falhas de segurança] e podem ser perigosos de se usar, o que torna difícil para nós mantermos o suporte do Firefox nessas versões”, de acordo com a Mozilla.

A Mozilla diz ainda que vai continuar a oferecer atualizações de segurança do navegador para quem ainda usa PCs com os Windows descontinuados, mas novas funções não serão acrescentadas ao software.

Para o mercado corporativo, o fim do suporte para XP e Vista será em setembro de 2017.

A consultoria NetMarketShare informa que 9,07% dos computadores ainda usam o Windows Xp, enquanto o Vista aparece junto com a aba referente a “Outros”, com 4,98%. Os dados são referentes a dezembro de 2016. Atualmente, o Windows 7 é o líder em termos de presença em desktops, com 48,34%. O Windows 10 tem pouco mais do que a metade dessa porcentagem (24,36%).