Fim do site Ego ganha memes e vai parar no TTs do Twitter

A Globo decidiu descontinuar, no fim deste mês, o portal de notícias de celebridades e entretenimento Ego e concentrar o foco de sua estratégia digital em seu ambiente de vídeo, Globo Play, e nas verticais de conteúdo, jornalismo, entretenimento e esportes, representadas pelos portais G1, Gshow e Globoesporte.com e pelo fantasy game Cartola FC.

Todas as informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da Globo, através de comunicado.

“A decisão de encerrar as atividades do portal é resultado de uma reflexão sobre a evolução do mercado de notícias de celebridades no Brasil e no mundo e de novas dinâmicas de interação entre artistas e seus fãs pelas redes sociais. Também será descontinuado o Paparazzo, editoria do Ego voltada para ensaios sensuais”, afirmou o texto.

Na manhã de hoje (17), de maneira bem humorada, os usuários do Twitter criaram a hashtag #ObrigadoPorTudoEgo, relembrando manchetes do site que ficaram marcadas por brincadeiras na internet como “Caetano Veloso circula pelo Leblon, no Rio” e “Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde”.

