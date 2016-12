Ferramenta mostra quanto você já gastou com Uber

São Paulo – Seu cartão de crédito está sempre cheio de viagens da Uber, mas você não tem ideia de quanto já gastou com o serviço? Uma ferramenta bem simples pode lhe ajudar a resolver essa questão.

Criado por Alexei Chemenda, co-fundador da MotionLead — uma startup que cria publicidade móvel para marcas –, o recurso irá mostrar quantas corridas você já fez e o quanto já gastou com o aplicativo da Uber.

Para usar a ferramenta, abra um navegador na web e entre em sua conta no site da Uber. Em seguida, acesse o site da ferramenta em outra aba e procure pelo link escrito UberStats. Depois, arraste esse link para adicioná-lo à barra de favoritos do navegador.

Feitos esses passos, retorne para a página da sua conta da Uber e clique no site que colocou na barra de favoritos. Ao fazer isso, uma notificação irá aparecer na tela. Você deve pressionar “OK” e esperar cerca de 30 segundos para que o recurso faça o cálculo de suas viagens.

Vale dizer que o resultado final não contabiliza os descontos recebidos. Corridas canceladas também não são levadas em conta pelo recurso. Já as viagens com tarifa dividida entre os passageiros são contabilizadas.

Caso você tenha utilizado o aplicativo em outros países, a ferramenta irá mostrar o quanto você gastou em outras moedas.

Além dessas informações, o site também mostra uma lista com os usuários que mais gastaram com o aplicativo. Para você saber qual é a sua posição no ranking, copie o seu ID de usuário que aparece na parte inferior de sua página de estatísticas. Em seguida, clique em “Go to the leaderbord” e cole seu ID.

De acordo com Chemenda, as informações coletadas para criar a lista são anônimas. “Os únicos dados que armazeno são ID de usuário anônimo, valor total pago e número total de passeios. Nunca acesso seu endereço de e-mail, número de telefone ou qualquer informação pessoal.”

O site (que está todo em inglês) não está disponível para uso em aparelhos móveis. Assim, é preciso acessá-lo em um computador para utilizar o recurso.