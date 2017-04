Falta de mudança no design pode ter atrapalhado venda de iPhone 7

São Paulo – O design extremamente similar ao da geração anterior pode ter sido um dos motivos pelos quais consumidores deixaram de comprar o iPhone 7. A informação vem da consultoria Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), de acordo com o site 9to5Mac, especializado em cobertura sobre a Apple.

Ao analisar dados de varejo, a consultoria afirma que a falta de mudança no design afetou as vendas do produto. De acordo com a CIRP, isso fez com que consumidores escolhessem comprar modelos anteriores, como o iPhone 6 ou iPhone 6s, em vez do novo iPhone 7.

Isso causou uma diminuição no preço médio dos smartphones vendidos pela Apple no último ano.

“Apesar do upgrade que acontece em qualquer lançamento de iPhone, os modelos de legado [modelos anteriores] foram responsáveis por quase um terço dos iPhones vendidos no trimestre, a maior porcentagem desde que a Apple começou a lançar dois modelos, em 2014”, escreve a CIRP.

Se a análise trouxe uma notícia ruim para a Apple, trouxe também uma boa: a venda do modelo Plus, maior e mais caro, atingiu o mesmo nível das vendas do modelo tradicional. “Consumidores sinalizaram uma vontade de comprar um modelo mais caro e maior, o que ajuda a Apple com o preço médio de venda do iPhone.”

E mais: usuários que estavam migrando do Android para o iPhone mostraram ainda maior vontade de gastar mais com seu novo aparelho.