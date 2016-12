Facebook: pedidos de governos por dados de usuários subiram 27%

O Facebook disse nesta quarta-feira que as solicitações governamentais de dados de usuários subiram 27 por cento na primeira metade de 2016 ante mesmo período do ano passado, com as agências norte-americanas no topo da lista.

Os pedidos do governo por dados aumentaram globalmente para 59.229, ante 46.710 e mais da metade continha uma ordem de sigilo que proibia que a rede social notificasse os usuários.

Os pedidos de restrição de conteúdos por violação de leis locais, caiu 83 por cento na mesma comparação, disse o Facebook.

Os ataques a Paris em novembro do ano passado elevaram o número de pedidos de restrição de conteúdos.

Pela primeira vez, o Facebook forneceu informações sobre os pedidos do governo para a preservação de informações relevantes das contas dos usuários.

A empresa recebeu 38.675 pedidos de preservação de 67.129 contas.