Facebook está trabalhando em app de conversas para adolescentes

São Paulo – Como o Snapchat continua sendo o aplicativo preferido dos adolescentes, o Facebook continua tentando criar maneiras para atrair o público mais jovem.

De acordo com o site norte-americano especializado em tecnologia The Information, linhas de código dentro do aplicativo do Facebook indicam que a empresa estaria trabalhando em um novo app chamado Talk, voltado para adolescentes.

No entanto, a companhia ainda não comentou a história. Aparentemente, o novo aplicativo permitirá que pais controlem com quem os filhos podem conversar.

Uma linha do código estabelece que os filhos usem o aplicativo do Messenger para conversar com os pais, outra já adiciona recursos mais atrativos para os jovens, como a possibilidade de enviar fotos com filtros e jogar games dentro do app.

O Talk, que provavelmente vai ser restrito a usuários com mais de 13 anos e não vai precisar de uma conta no Facebook para funcionar – uma funcionalidade que deve atrair mais os pais do que os adolescentes em si.

Com o Snapchat batendo 158 milhões de usuários diários, o Facebook precisa se esforçar para superá-lo no público adolescente, que ainda prefere o serviço de fotos efêmeras a aplicativos como WhatsApp, Instagram e Messenger.

Além disso, outros aplicativos independentes também têm conquistado o público adolescente, como o Musical.ly.