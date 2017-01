Expert X51 é um notebook portátil para quem curte games

São Paulo – Como o nome indica, o Expert X51 é voltado para quem procura um notebook portátil com configurações avançadas. O dispositivo da Samsung vem com processador Intel Core i7 de 6ª geração e 8 GB de memória RAM. Além disso, o gadget tem placa gráfica Nvidia GeForce 940MX dedicada, essencial para jogar. Em nossos testes no INFOlab, o X51 se mostrou capaz de executar jogos que demandam um nível gráfico intermediário, como Batman Arkham Asylum.

Outra característica interessante do notebook é sua tela Full HD de 15,6 polegadas. Ela é antirreflexiva, um recurso distinto para quem quer assistir a filmes ou jogar games. O teclado do aparelho também chama a atenção devido à presença do teclado numérico – um ótimo atributo para quem trabalha com contabilidade. Com 1 TB de armazenamento interno, o Expert X51 tem preço que varia de 3.500 reais a 4.800 reais no varejo.