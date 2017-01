Everest 300 da JBL é para quem curte ouvir música o dia inteiro

São Paulo – O Everest 300 é voltado para os aficionados por música que não se importam em pagar um pouco mais por fones de ouvido. O gadget da JBL se conecta a outros dispositivos via Bluetooth. Ele também possui um recurso que permite que o usuário compartilhe canções e vídeos (replicando o que você ouve) com outras pessoas a partir do próprio fone. Além disso, os fones de ouvido têm bateria recarregável que, segundo a marca, tem autonomia de até 20 horas — ou seja, quase um dia ininterrupto de reprodução de música.

Outra característica bacana do aparelho é seu microfone. Ele tem tecnologia de cancelamento de eco, o que deve tornar o som das chamadas mais “limpo” e natural. Aliás, é possível atender às ligações direto pelo aparelho — basta clicar em um botão na lateral dos fones. Há também outros botões no gadget que servem para o usuário aumentar ou diminuir o volume das músicas.

No quesito design, o Everest 300 chama a atenção por ser dobrável, facilitando seu transporte, e por ser leve (245 gramas) para seu tamanho. Os fones de ouvido estão disponíveis no site da JBL por 1.099 reais.