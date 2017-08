Empresa de segurança cibernética alerta para novos ataques

Kiev – A empresa ucraniana de segurança cibernética ISSP disse nesta terça-feira que pode ter detectado uma nova campanha de disseminação de vírus, depois que serviços de segurança disseram que a Ucrânia poderia enfrentar ataques similares aos que derrubaram sistemas globais em junho.

O ataque do NotPetya em 27 de junho afetou muitas agências governamentais e empresas ucranianas, espalhando-se rapidamente pelas redes corporativas de multinacionais com operações e fornecedores no Leste Europeu.

O ISSP disse que, como o NotPetya, o novo vírus parece ser um software de contabilidade e pode ter como objetivo derrubar as redes quando a Ucrânia comemorar seu Dia da Independência, em 24 de agosto.

A polícia cibernética ucraniana disse em declaração que também detectou o novo vírus. O incidente não está “de forma alguma relacionado com os ataques cibernéticos globais como os que ocorreram em 27 de junho deste ano e agora estão totalmente sob controle”, afirmou.

A polícia cibernética estatal e o Conselho de Segurança e Defesa disseram que a Ucrânia poderia ser alvo de um ataque no estilo do NotPetya para desestabilizar o país, que marca sua independência da União Soviética em 1991.