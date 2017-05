Empresa brasileira de e-commerce é listada entre grandes globais

Pela primeira vez, uma empresa de tecnologia cloud commerce da América Latina aparece com destaque no Quadrante Mágico da Gartner, grupo internacional de consultoria e pesquisa de mercado especializado em TI. A brasileira VTEX figura ao lado de grandes players como Oracle, IBM, SAP e Salesforce no relatório de Comércio Digital 2017, divulgado em abril deste ano. Essa conquista atesta o crescimento e expansão global da empresa.

Para figurar no Quadrante, que traz uma análise qualitativa do mercado, sua direção, maturidade e participantes, as empresas passam por um rigoroso processo que avalia sua visão de negócios, presença global, carteira de clientes e índice de satisfação, bem como a parte técnica da plataforma, casos de uso e funcionalidades.

Sinônimo de inovação mundial, a VTEX lidera a evolução dos padrões, criando tendências do setor de e-commerce. Um exemplo é o Smartcheckout, uma funcionalidade patenteada globalmente focada em aumento de conversão, com sistema nativo one-click-buy.

Ano passado, a empresa iniciou sua expansão para os Estados Unidos e a Europa ao inaugurar unidades em Miami e na Inglaterra, aumentando sua presença global para 11 escritórios em dez países. Além disso, a empresa aposta fortemente no crescimento de seu ecossistema, que já conta com 1 000 parceiros, como agências digitais, meios de pagamento e marketplaces.

“O fato de ter sido desenvolvida e integrada com sucesso em mercados adversos, como os países emergentes, nos permitiu criar uma plataforma única, resiliente, escalável e end-to-end que não pode ser encontrada em nenhuma outra plataforma cloud commerce“, detalha Rafael Forte, sócio diretor da VTEX, responsável pela operação no Brasil. “A evolução da plataforma nos permitirá expandir rapidamente para 50 países, o que nos coloca no mesmo patamar para competir com empresas líderes como Salesforce, Oracle, IBM, SAP e Magento”, finaliza.

Maioridade e experiência global

Com 17 anos de experiência, a VTEX é utilizada por 30% das marcas mais valiosas do mundo, como Sony, Whirlpool, C&A, Walmart, Coca-Cola, Avon, Disney entre outras 2 000 lojas em 20 países. A empresa atribui o rápido sucesso à sua cultura ágil, que permite transformar o entendimento das demandas do setor em melhores experiências de compras omnichannel. Essa cultura combinada com o disruptivo modelo de sistema de microsserviços permitiu que a empresa realizasse mais de 8 000 deploys no ano de 2016.

Como grandes diferenciais, a plataforma atua no mercado de varejo digital com escala automática da infraestrutura elástica e cloud que aumenta as taxas de conversão, diminui os custos operacionais e gera fidelização com os consumidores. Com a exclusiva tecnologia Smartcheckout, por exemplo, as lojas que utilizam a VTEX observam, em média, 54% de aumento de conversão e redução significativa no abandono de carrinhos. Segura e intuitiva, a ferramenta não obriga a criação de senha durante o processo de compra, facilitando a conversão.

Em seu blog, a empresa dá dicas de como aumentar vendas e lucrar com o crescente mercado do comércio eletrônico. Para conhecer mais sobre a plataforma, acesse www.vtex.com.br.