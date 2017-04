Em teste, Galaxy S8 se mostra mais resistente do que iPhone 7

São Paulo — Os smartphones Galaxy S8 e o S8+ chamaram a atenção por terem telas de ocupam praticamente toda a parte frontal, o que parecia um grande risco para quem vive derrubando o celular. Porém, em um teste de queda publicado pelo canal do YouTube chamado TechRax, o Galaxy S8 se mostrou mais resistente do que o iPhone 7, da Apple.

Ao serem jogados no chão de quina, a mais de 1 metro de altura, ambos apresentaram avarias, mas os cantos do S8 absorveram bem o impacto e não tiveram rachaduras ou estilhaçamento. O iPhone 7 também resistiu bem a esse primeiro teste, apesar de o display ter rachado.

Foi quando os aparelho foram jogados no chão com a parte da frente virada para baixo que o Galaxy S8 se mostrou mais resistente do que o seu principal rival. Ele continuou a funcionar, enquanto o iPhone 7 não.

Veja a seguir o vídeo que mostra o teste de queda dos aparelho — lembrando que ambos possuem versões com telas maiores, chamadas Galaxy S8+ e iPhone 7 Plus, que não aparecem nesse vídeo.

iPhone 7 vence em outro quesito

Se no quesito resistência de tela o S8 foi o vencedor, o iPhone leva a melhor quando a queda acontece com a parte de trás virada para baixo. O aparelho da Samsung é revestido de vidro reforçado na parte traseira, enquanto a Apple usa alumínio no iPhone 7.

Por conta disso, o S8 apresentou estilhaçamento na parte traseira em testes de queda realizados pelo canal do YouTube EverythingApplePro. Confira a seguir

O Galaxy S8 e S8+ ainda não foram lançados no Brasil, mas os aparelhos já têm data oficial de apresentação: 17 de abril.

LG também entrou na onda

Enquanto os testes de resistência são realizados por internautas, a própria LG entrou na onda e divulgou um vídeo mostrando o quanto seu novo smartphone, o G6, é robusto.

Para isso, a empresa colocou algumas unidades do aparelho em um circuito engenhoso que lembra a abertura do programa infantil Rá-Tim-Bum, exibido pela TV Cultura. Veja o vídeo a seguir.