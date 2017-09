Eduard Khil: o cantor soviético que conquistou a internet

São Paulo — A homenagem de hoje do Google em sua página inicial vai para o cantor soviético Eduard Khil. As chances de que você conheça um cantor soviético são baixas. Mas Khil é um nome que destoa.

O cantor virou meme na internet com um vídeo. Com uma letra que falava sobre hábitos e costumes americanos, a música composta por seu conterrâneo Arkady Ostrovsky foi censurada. A solução foi substituir a letra por um som que soava como “trololó”. Você talvez conheça Khil como o “cantor do trololó”.

O artista é homenageado no Doodle devido a seu aniversário–se vivo, Khil faria 83 anos nesta segunda-feira. Eduard Khil morreu em 2012 por conta de um derrame cerebral, em São Petersburgo, na Rússia.

A homenagem do Google é em forma de vídeo–ao qual você pode assistir abaixo.