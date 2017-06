Donos de iPhones poderão mandar mensagens com dinheiro a amigos

São Paulo — A Apple anunciou, nesta segunda-feira (5), que vai permitir o envio de dinheiro para seus amigos usando o Apple Pay, o serviço de pagamentos com iPhones.

O recurso permite que os usuários encostem seus smartphones em terminais de pagamentos e autentiquem as transações com impressões digitais e senhas. Após cadastrar seu cartão no app do Apple Play, é preciso apenas que a maquininha de cartão tenha suporte para NFC, algo já presente na maioria dos estabelecimentos brasileiros e americanos.

Entre usuários finais, os pagamentos com o Apple Pay podem ser feitos diretamente no iMessage, o aplicativo de mensagens padrão dos iPhones e iPads. Se você receber uma mensagem falando que você deve dinheiro a alguém, o novo iOS 11, sistema do iPhone, vai sugerir que você abra o app do Pay e transfira o dinheiro para quitar sua dívida.

O Apple Pay ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, portanto, é possível usá-lo somente no mercado internacional.