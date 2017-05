Disney diz que hackers roubaram filme e pedem resgate

Los Angeles – O presidente e CEO da Disney, Bob Iger, afirmou nesta segunda-feira que hackers roubaram um filme do estúdio e exigem um resgate para não divulgar o longa-metragem na internet, informou o portal da revista “The Hollywood Reporter”.

Iger não deu detalhes sobre o filme em questão, mas contou que a companhia não pagará nenhuma quantia aos hackers.

As declarações do executivo foram dadas em uma reunião em Nova York com funcionários da rede de televisão “ABC”, de acordo com as fontes da revista.

A Disney, que trabalha com investigadores federais para solucionar o assunto, tem no horizonte imediato as estreias de filmes como “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar” e “Carros 3”.

Iger apontou que os “hackers” pediram uma grande soma de dinheiro em moeda digital bitcoin e ameaçaram, em primeiro lugar, revelar cinco minutos do longa-metragem roubado.

Além disso, afirmaram que vão divulgar trechos de 20 minutos até receberem o pagamento.

Desde a última sexta-feira, mais de 300 mil computadores de pelo menos 150 países foram vítimas de ataques cibernéticos cometidos por vírus do tipo ransomware.

Apesar do ataque, os responsáveis arrecadaram menos de US$ 70 mil com sua chantagem às vítimas do vírus para que pagassem para recuperar os dados roubados, informou hoje o governo dos Estados Unidos.