São Paulo — O clube paulistano de futebol Corinthians lança sua própria operadora de celular no Brasil. A iniciativa foi criada em parceria com a Vivo para que o serviço utilize a infraestrutura da empresa, mas sob a marca do time.

Chamada +Smartimão, a operadora vai oferecer um chip de linha pré-paga com pacotes de dados com preços a partir de 99 centavos ao dia a até planos com 5GB de internet, ao custo de 190,99 reais ao mês.

O lançamento é uma maneira de o clube se aproximar dos torcedores por meio do smartphone. Com esse fim, haverá também um aplicativo do Corinthians com conteúdo diário exclusivo.

O aplicativo em questão é chamado +Smartimão. Ele foi desenvolvido pela empresa americana FanHero, que tem brasileiros entre os fundadores e já criou um app para Vasco, bem como para outras personalidades do esporte. Quem quiser conteúdos antes de todo mundo pode assinar um serviço de notícias e novidades do timão.

A operadora +Smartimão permite ligações gratuitas entre seus clientes e os da Vivo.

O chip dessa nova operadora pode ser comprado no site oficial smartimao.com, bem como nas lojas Poderoso Timão e também em pontos de venda no Parque São Jorge.