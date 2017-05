Coreia do Norte diz que ligar ciberataque a Pyongyang é ridículo

Organização das Nações Unidas – O embaixador adjunto da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta sexta-feira que ligar Pyongyang com o ciberataque global do vírus WannaCry é “ridículo”.

“Em relação ao ciberataque, ligá-lo a Coreia do Norte é ridículo”, disse o embaixador adjunto norte-coreano na ONU, Kim In Ryong, em coletiva de imprensa.