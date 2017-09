Consertar vidro traseiro do iPhone 8 é mais caro do que a tela

São Paulo – Consertar a traseira de vidro dos novos iPhones 8 e 8 Plus é mais caro do que consertar a sua tela.

A informação vem do site Apple Insider, que informa que o vidro traseiro custará 99 dólares para ser reparado em vez dos 29 dólares necessários para uma troca de tela. Os preços são válidos para quem adquirir a garantia extra da Apple nos EUA no ato da compra dos produtos. Porém, na terceira vez em que for preciso consertar a tela traseira, o preço sobe para 349 dólares.

A equipe do iFixit, que desmonta eletrônicos e dá notas de facilidade de reparo, já chegou a analisar os novos iPhones. O veredicto é que o vidro traseiro é de difícil remoção e a sua durabilidade ainda é algo a ser apurado no longo prazo.

A nota de reparabilidade dada pelo iFixit foi de 6/10, abaixo da média dos iPhones anteriores.

A mídia internacional, que já obteve acesso aos novos iPhones para reviews, recomenda o uso de capas de proteção nos produtos.