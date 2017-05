Conheça Zup, a startup que traz empresas à era digital

São Paulo – A Zup, uma startup nascida em Uberlândia (MG), tem como principal objetivo trazer pedaços de empresas que estejam presas no passado ao presente. Criada em 2011, ela se especializou em auxiliar companhias a superar seu legado e fazer parte do mercado digital.

De acordo com Felipe Almeida, chefe de marketing da Zup, “após nossas palestras, as pessoas conversam e dizem achar que estão na época da pedra”. Entre as soluções da Zup estão um sistema de gerenciamento de APIs, analytics em tempo real para ofertas direcionadas, soluções de pagamentos, entre outras.

A lista de clientes da Zup é extensa. Nela, estão nomes como Santander, Serasa, Algar e Natura. Não são empresas pequenas, tampouco irrelevantes na economia brasileira. “O mercado sempre quer o novo, mas também tem medo de arriscar e quer referências antes de grandes mudanças”, afirma a EXAME.com Almeida.

A Zup, no final do dia, tenta colocar executivos, empresas e plataformas dos mais diversos setores em harmonia. “A cabeça de um gerente de cartões de um grande banco é diferente da cabeça do gerente da Uber”, explica.

Almeida conta que os setores mais ameaçados pela transformação digital são aqueles que mais olham e recorrem à Zup. Ele lista empresas dos setores de telecomunicações, setor financeiro e comunicações como aquelas que mais procuram por respostas.

Um exemplo do trabalho da empresa foi o Vivo Easy, plano de telefonia da Vivo que pode ser contratado por meios digitas sem interação com atendentes humanos.

A Zup defende que o digital tem que ser parte da empresa—e não uma alternativa. “O nosso maior desafio hoje é mudar, por completo, a mentalidade de empresas mais tradicionais”, diz Almeida.

Além da presença em Minas Gerais, a Zup conta com escritórios em São Paulo, São José do Rio Preto e Ribeirão preto—cidades do Estado de São Paulo. No momento, a prioridade dentro de casa é trabalhar em internacionalização. O foco, é claro, é crescer dentro da América Latina para depois explorar outros mercados.