Companhias retomam controle após ataque cibernético, diz Espanha

Madri – O Instituto Nacional de Cibersegurança da Espanha, INCIBE, afirmou que muitas das corporações do país afetadas por um ataque cibernético estão retomando o controle de seus sistemas e reiniciando operações.

Comunicado publicado no fim da sexta-feira no site de instituto não deu detalhes sobre as companhias afetadas.

A gigante das telecomunicações Telefónica, da Espanha, já havia admitido anteriormente o ataque.

O INCIBE, que opera sob o Ministério de Energia, Turismo e Agenda Digital, afirmou que muitas companhias espanholas foram alertadas a tempo e puderam se esquivar do problema.

A Espanha está entre os países afetados pelo grande ataque cibernético em busca de extorsão que atingiu dezenas de nações.

Os vírus invadiam computadores e era exigido resgate para liberar os sistemas de hospitais, companhias do setor de telecomunicações e de outras áreas.