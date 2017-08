Como ter acesso antecipado aos novos recursos do WhatsApp

São Paulo – O WhatsApp é um aplicativo que libera novos recursos antecipadamente para um seleto grupo de usuários. Se quiser, você pode ingressar nessa equipe de testadores gratuitamente.

Se você usa smartphones Android, há duas maneiras de instalar a versão de testes do WhatsApp. A primeira é aderir ao programa beta do aplicativo na Google Play Store, a loja de apps do Android. Basta entrar neste site, ler o aviso e clicar para participar do programa. Ao fazer isso, você passará a receber as atualizações antes que elas sejam liberadas par ao grande público e não precisará se preocupar em fazer mais nada além de manter o app em dia na Play Store.

A outra forma de obter acesso à versão beta do WhatsApp é entrando no site da empresa e baixando o app a partir do link oferecido lá para smartphones Android. Um arquivo no formato .apk será baixado e você poderá instalá-lo. Para isso, é necessário que você habilite a instalação de aplicativos que vêm de fora da Play Store. O caminho no sistema é Configurações>Tela de bloqueio e segurança>Fontes desconhecidas>Ativar.

No iPhone, o programa de testes não funciona oficialmente e apenas quem faz jailbreak (desbloqueio de software) pode acessar, a partir do repositório do Cydia, as novidades do WhatsApp antes dos demais usuários. No entanto, o jailbreak é uma técnica arriscada e não recomendável para iPhones.