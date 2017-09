Com novo sistema operacional, Apple faz mudanças na App Store

O mais novo sistema operacional da Apple para iPhones e iPads introduz mudanças na App Store, a fim de satisfazer desenvolvedores e adicionar os chamados aplicativos de realidade aumentada.

O sistema, denominado iOS 11, está sendo lançado nesta terça-feira, antes dos dois novos aparelhos, o iPhone 8 e o iPhone X, que começarão a ser entregues aos clientes na sexta-feira e em 3 de novembro, respectivamente.

As mudanças mais visíveis acontecerão na App Store. Ela é o centro do segmento de serviços da Apple, que trouxe 21,5 bilhões de dólares à empresa nos últimos 9 meses, um aumento de 19 por cento ante o ano anterior, o que é um ponto positivo, considerando que as vendas totais subiram apenas 5 por cento.

A loja foi redesenhada para oferecer aos desenvolvedores de aplicativos mais espaço para imagens e textos para descrever seu software.

Os desenvolvedores reclamam há muito tempo que é difícil encontrar seu software na loja da Apple, a menos que os usuários digitem o nome exato do aplicativo ou sigam um link para ele.

“O novo design a torna muito mais limpa e soluciona o maior problema da loja: você tem tantos aplicativos que, se não sabe exatamente o que está procurando, é muito difícil encontrar qualquer coisa”, disse a analista da Creative Strategies, Carolina Milanesi.

A nova loja também exibe jogos com destaque. Espera-se que jogos correspondam a 75 por cento de toda a receita da App Store, de acordo com o App Annie, que coleta e analisa dados de mercado em dispositivos móveis.