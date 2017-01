Com luta de robôs e pista de drones, Campus Party começa em SP

São Paulo — A feira de tecnologia e inovação Campus Party começa nesta terça-feira, em São Paulo. Em sua 10º edição, o evento contará com 8 mil campuseiros e 750 horas de atividades e palestras. A expectativa é que 120 mil pessoas visitem o encontro tecnológico, que acontece no pavilhão de exposições do Anhembi.

A Campus Party Brasil 10 contará com palestras de Mitch Lowe, cofundador da Netflix e CEO da Moviepass, do pesquisador sobre envelhecimento Aubrey de Grey, da cientista brasileira Duilia F. de Mello, do artista Eduardo Kobra, do ecoaventureiro Pete Bethune, da defensora do software livre Karen Sandler, entre outros.

O evento terá também uma pista de drones e luta de robôs como atrações tecnológicas. Os casemods, computadores com gabinetes personalizados, também devem chamar a atenção na feira.

No décimo ano de Campus Party, a organização se viu em apuros para conseguir palestrantes, “A crise apertou para todo mundo e dificultou o pagamento de cachês”, afirmou Francesco Farrugiga, diretor do instituto Campus Party, durante a cerimônia de abertura, realizada hoje. Segundo a organização, o custo total do evento ultrapassa 22 milhões de reais.

“Conseguimos fazer um evento quase sem dinheiro e tomamos algumas medidas para aproximar os campuseiros da organização, pedindo que eles gravassem depoimentos e respondendo todas as mensagens nas redes sociais. A Campus Party não é nada sem o campuseiro”, declarou Tonico Novaes, diretor geral da Campus Party Brasil.

Todos os horários e locais das palestras podem ser conferidos no aplicativo da Campus Party para smartphones Android e iPhones.

Hackatons

A Visa vai promover um hackaton, uma maratona de desenvolvimento de software, para identificar e premiar talentos para a criação de APIS de soluções de pagamentos. Os prêmios são de 15 mil, 7 mil e 3 mil reais para os três primeiros colocados, respectivamente.

Já o Facebook vai promover uma maratona de criação de chatbots, assistentes virtuais que utilizam inteligência artificial e funcionam no aplicativo Messenger. A equipe vencedora ganhará ingressos para a conferência F8, o encontro de desenvolvedores do Facebook, realizada na Califórnia, nos Estados Unidos.

A Campus Party Brasil acontece em São Paulo de 31 de janeiro a 5 de fevereiro.

Roubo de fibra óptica

O cronograma do evento foi atrasado pelo roubo de fibra óptica na região do evento. O valor estimado do material é de mil reais. Porém, as equipes de manutenção e instalação tiveram que “virar noites” trabalhando para implementar a fibra óptica, que proporciona a conexão de internet de alta velocidade tradicional da Campus Party.