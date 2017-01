Com 2 TB, pen drive Kingston tem mais espaço do que muitos PCs

São Paulo – A Kingston anunciou hoje o “pen drive com a maior capacidade do mundo” durante a Consumer Electronics Show (CES). Chamado de DataTraveler Ultimate GT, o dispositivo vem com duas opções de armazenamento: 1 TB ou 2 TB — ou seja, ele oferece mais espaço do que muitos notebooks do mercado. As informações são do site The Verge.

O pen drive tem conexão USB 3.1. Isso significa que o usuário que tem aparelhos com entradas USB-C (que ainda são poucos no mercado) precisará de um adaptador para usar o DataTraveler Ultimate GT. Uma característica bacana do dispositivo é seu revestimento em zinco, que promete maior durabilidade.

O DataTraveler Ultimate GT começará a ser vendido em fevereiro deste ano. A Kingston ainda não informou o preço do pen drive e em quais países ele será disponibilizado.