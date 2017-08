CNN lança programa diário de notícias no Snapchat

A CNN começou a transmitir na segunda-feira o “The Update”, um programa diário no Snapchat com pelo menos cinco notícias de repórteres e escritórios do mundo em cada episódio, para atrair telespectadores mais jovens.

A CNN, a NBC e outras redes estão criando mais conteúdo digital para chegar aos jovens, que recebem cada vez mais notícias pelas mídias sociais.

A CNN teve 42 milhões de visitantes únicos, com idades variando entre 18 e 34 anos, por meio de computadores e telefones celulares em julho. Isso a torna a principal fonte de notícias digital entre os jovens, à frente do BuzzFeed e do New York Times Digital, de acordo com os dados do comScore.

O “The Update” será transmitido diariamente às 18:00 (horário de Nova York) com conteúdo já existente e também exclusivo para o Snapchat, da Snap Inc.

“The Update” é o primeiro programa da CNN no Snapchat, e segue o programa de notícias “Stay Tuned” da NBC, que atraiu mais de 29 milhões de espectadores únicos desde o início do mês, confirmou a Snap.

Mais de 60 por cento do público “Stay Tuned” tem menos de 25 anos, e mais de 40 por cento assistem ao programa pelo menos três dias por semana, mostrando potencial para que os veículos atinjam uma audiência jovem importante no Snapchat.

A CNN é de propriedade da Turner Broadcasting, uma unidade da Time Warner Inc, cuja venda planejada para a AT&T Inc está sob revisão regulatória.