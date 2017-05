Quer fazer check-in para voo da Gol? Uma selfie basta

São Paulo – Em breve, você precisará apenas do seu rosto para embarcar em voos nacionais e internacionais – pelo menos, se você for cliente da Gol. A empresa aérea anunciou o lançamento de um recurso que usa o reconhecimento facial para a realização de check-in. A Gol é a primeira companhia aérea do mundo a ter a ferramenta.

Chamado de Selfie Check-In, o recurso funciona apenas no aplicativo da Gol. Maurício Parise, diretor de marketing da companhia aérea, diz em entrevista a EXAME.com que a ferramenta deve chegar a outras plataformas. “Já estamos trabalhando na expansão para totens, balcões de atendimento e site da Gol.”

Enquanto isso não acontece, o usuário que quiser usar a ferramenta precisa baixar o app, disponível para iPhone e Android. Ao abrir o aplicativo, ele verá a opção Selfie Check-In na página principal. Basta clicar no link e fazer o cadastro da biometria facial (uma foto, no caso), sem que seja necessário adicionar qualquer dado extra.

Dessa forma, quando o usuário quiser fazer o check-in, ele só precisa clicar no botão da ferramenta no app. “No momento em que o recurso capturar a face da pessoa, o aplicativo vai gerar um cartão de embarque automaticamente”, explica o diretor de TI da Gol Paulo Palaia em entrevista a EXAME.com. “Não é necessário lembrar do localizador ou de qualquer tipo de senha. Basta ter uma conexão com a internet.”

Segundo Palaia, não há a possibilidade de o check-in ser feito com uma foto, em vez do rosto do usuário. “O algoritmo é capaz de diferenciar uma imagem do rosto real de uma pessoa”, conta. Ele adiciona que o recurso deve ganhar uma tecnologia que irá permitir que a câmera identifique uma pessoa a partir do movimento de piscar dos olhos.

Além dessa tecnologia, o diretor diz que também existe a senha de acesso do aplicativo para proteger os usuários. Quando a pessoa baixa o app da Gol, ela precisa fornecer alguns dados para a empresa, como nome, RG e CPF, e escolher uma senha para ter acesso a todos os recursos, incluindo o Selfie Check-In.

Por enquanto, a nova ferramenta da Gol de reconhecimento facial ainda está em fase de testes. Parise explica que já foram feitos vários testes com um grupo restrito de clientes. “Queremos liberar o Selfie Check-In para todos os usuários do aplicativo no mês de junho.”

De acordo com os executivos da Gol, o recurso é o primeiro de uma série de ferramentas que pretendem aumentar a segurança de seus clientes. Uma que já está encaminhada é a impressão digital. “As aplicações dessa biometria são múltiplas. O check-in é o mais óbvio, mas sempre dá para fazer mais”, diz Palaia.

Para Parise, o objetivo de introduzir as novas tecnologias é tornar o processo mais simples para o usuário da Gol. “Geralmente, as pessoas sempre estão preocupadas quando precisam viajar de avião. Queremos tirar essa ansiedade da vida do cliente.”