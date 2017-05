Ciberataques causam danos de 400 bilhões de euros no mundo

Frankfurt (Alemanha) – Os ataques cibernéticos causam danos anuais no valor de 50 bilhões de euros na economia alemã e de 400 bilhões de euros em todo o mundo, segundo números divulgados nesta sexta-feira o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann.

Em um simpósio, Weidmann advertiu que o risco de ataques cibernéticos também pode afetar as infraestruturas e aplicativos dos bancos centrais europeus.

“A questão já não é se uma infraestrutura ou uma instituição será objetivo de um ataque, senão quando ou e com que frequência”, disse o presidente do Bundesbank.

Weidmann explicou que o Bundesbank sofreu no ano passado este tipo de ataque a serviços através da internet, que deviam derrubar o sistema, e outros com vírus Locky, que se espalharam na Alemanha a partir de fevereiro de 2016 através de e-mails com mais de 5.000 infecções por hora.

O Bundesbank se protegeu até agora com sucesso.

Weidmann considerou necessário que o setor financeiro otimize seus mecanismos de proteção e que crie uma cultura de segurança cibernética.