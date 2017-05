Ciberataque já está “controlado”, diz empresa russa Kaspersky

Moscou, 13 mai (EFE).- O ciberataque que afetou desde sexta-feira mais de cem países já foi controlado, assegurou neste sábado à Agência Efe Vicente Díaz, analista da assinatura russa de segurança cibernética Kaspersky.

“Está controlado. O código malicioso que foi utilizado para o ciberataque já foi neutralizado. Na sexta-feira, ele pegou de surpresa muita gente. Mas assim que as empresas entenderam o que estava acontecendo, todo o mundo correu para encontrar uma solução”, apontou Díaz.

O especialista acredita que o fato de o ciberataque “quase planetário” ter sido “capa” em todos os meios de informação, fez com que a comunidade internacional levasse muito a sério o ataque e suas consequências.

“Foi revelador para muita gente. Em sete ou oito anos não havia ocorrido outro igual”, apontou.

Mas Díaz adverte que se as empresas não corrigiram a “vulnerabilidade subjacente” utilizada pelo código malicioso, o ciberataque pode se repetir em qualquer momento.

O especialista se disse “surpreso pela virulência, o sucesso desmesurado, a magnitude mundial e a capacidade destrutiva do código utilizado”.

Em sua opinião, os autores do ataque buscavam dinheiro, mas “foi em vão”, e acredita que em nenhum momento esperavam que “tivesse tal virulência”, já que com 5% do ocorrido ontem, já teria sido “um sucesso”.

“Mas não acredito que fosse um ataque dirigido, sim massivo. Se o objetivo fosse causar caos, então haveria uma mensagem e não um resgate”, apontou.

O especialista em segurança informática acredita que o “efeito de pânico” fez que muitos contribuíssem ao sucesso do ataque e a “incapacitar o sistema” ao optar por desconectar os computadores e mandar os trabalhadores para suas casas. EFE