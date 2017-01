China veta Pokémon Go e jogos similares por riscos de segurança

Hong Kong – O videogame Pokémon Go e outros jogos de realidade aumentada não deverão ser lançados na China em breve, depois que o censor estatal afirmou que não vai conceder licenças de operação até que riscos potenciais de segurança sejam avaliados.

A China é o maior mercado de celulares e jogos online do mundo. Pokémon Go foi lançado no ano passado e desde então obteve milhões de usuários ao redor do mundo.

Mas o game tem sido responsabilizado por acidentes de trânsito, alguns fatais envolvendo jogadores distraídos, e preocupações sobre privacidade de dados por causa dos recursos de geolocalização do aplicativo têm criado controvérsia.

Segundo o órgão censor na China, que tem “nível de responsabilidade elevado sobre segurança nacional e segurança de pessoas e propriedades”, os riscos de Pokémon Go incluem “ameaça à segurança de informação geográfica e ameaça ao transporte e à segurança pessoal de consumidores”.

Pokémon Go depende de serviços do Google como o Maps, que é bloqueado na China.