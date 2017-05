China faz alerta sobre novo vírus “ransonware”

A China alertou os usuários do Windows para um novo vírus “ransomware” similar ao WannaCry que afetou centenas de milhares de computadores no mundo.

O vírus, chamado UIWIX, criptografa e muda o nome dos documentos aproveitando uma falha no sistema operacional Windows, explicou o Centro Nacional de Resposta de Emergência aos Vírus de Informática, que pede aos usuários que instalem a última atualização disponível.

Apesar de nenhuma infecção ter sido registrada na China, o vírus se propagou em outros países e provocou um alerta na semana passada da empresa dinamarquesa de segurança virtual Heimdal Security.

“O ‘ransomware’ UIWIX sucede o WannaCry, mas sem um botão de desligar, e com as mesmas capacidades de autorreprodução que permitem a propagação rápida”, advertiu a Heimdal.

A ausência do ‘kill-switch’ (‘botão de desligar’) para frear a propagação do vírus significa que o UIWIX pode ser ainda mais potente que o WannaCry, de acordo com a empresa.

Mas outros analistas consideram que o UIWIX se propaga de modo mais lento que o WannaCry.

Outro vírus, chamado Adylkuzz, foi descoberto esta semana, segundo a empresa de cibersegurança Proofpoint, para a qual o ataque seria muito maior que o do WannaCry.

Centenas de milhares de ciomputadores e quase 30.000 instituições foram afetadas na China pelo WannaCry, de acordo com o Qihoo 360, um dos principais provedores de programas antivírus na China.

De acordo com Sarah Larson, especialista australiana em segurança virtual, a China é particularmente vulnerável porque a maioria dos internautas utiliza programas falsificados.

“O governo chinês fez pouco até agora para estimular o uso de programas não pirateados”, declarou à AFP.

O fato de Pequim ter anunciado que o vírus UIWIX foi descoberto no exterior, no entanto, pode ser útil aos interesses do regime chinês, afirmou Severine Arsène, pesquisador do Centro Francês de Estudos sobre a China contemporânea.

“A China afirma há muito tempo que é vítima de ataques virtuais. A imprensa internacional apresenta, porém, o país como fonte dos ciberataques”, disse.