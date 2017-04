Spotify fecha um novo acordo com a Universal

O número um mundial da música em streaming, Spotify, anunciou nesta terça-feira a assinatura de um novo acordo que dará acesso ao catálogo da Universal Music Group, o que irá aumentar a remuneração dos artistas.

Segundo o acordo, cujos detalhes não são ainda conhecidos, os assinantes do Spotify poderão ter acesso a um novo álbum de um artista da Universal durante duas semanas depois da difusão, indicaram as duas companhias em um comunicado conjunto.

Entretanto, os “‘singles’ estarão disponíveis no Spotify para todos” os usuários, explicou seu diretor-executivo, Daniel Ek, em comunicado.

Desde a sua fundação 2008, a plataforma de música nunca conseguiu gerar luvro líquido, pois a maior parte de seufaturamento acaba nas mãos de proprietários dos direitos, como artistas, produtores e gravadoras.

O Universal Music Group (UMG), maior gravadora do mundo, também terá um acesso sem precedentes aos dados, “criando as bases para novas ferramentas para os artistas e discográficas para estender, começar e construir vínculos mais profundos com seus seguidores”.

Lucian Grainge, presidente do UMG, ressaltou a necessidade da indústria musical de fazer do Spotify uma empresa rentável.

“Hoje, [a música] streaming representa a maioria do negócio. Nosso objetivo é transformar essa melhora em um crescimento sustentável”, disse Grainge.

O Spotify, presente em 60 mercados, superou os 50 milhões de assinantes no início de março.

A companhia está crescendo e consolidando sua posição como número um do mundo frente à concorrência, como as da Apple Music e do Deezer.

A empresa não se pronunciou sobre as negociações com outras duas gravadoras, Sony e Warner.