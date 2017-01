Casa Branca tira do ar site em espanhol

Nova York – A versão em espanhol do site da Casa Branca desapareceu da internet pouco depois de o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar posse.

“Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Desculpe, a página que você está procurando não pode ser encontrada)”, é a mensagem que aparece agora para os que tentam acessar http://www.whitehouse.gov/espanol.

A versão em espanhol do site foi aberta pela primeira vez alguns meses depois da chegada do ex-presidente Barack Obama ao poder e que até dias antes da transferência de comando tinha um blog dedicado a temas de interesse da comunidade hispana.

A nova Administração determinou também o fechamento de outros canais de comunicação em espanhol, como a conta @LaCasaBlanca no Twitter e a página do Facebook.

Além disso, Trump ainda não nomeou o novo responsável de imprensa para veículos hispânicos, cargo que era ocupado por Gabriela Chojkier.

Dias antes de sua posse, Trump terminou de anunciar os nomes de todos os integrantes de seu gabinete, a maioria ainda pendente de confirmação no Senado e sem qualquer latino.

Já durante a campanha eleitoral, o magnata nova-iorquino protagonizou vários comentários polêmicos com críticas ao uso do espanhol nos Estados Unidos, um país onde mais de 55 milhões de pessoas falam o inglês.