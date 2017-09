Cão-robô japonês testa cheiro dos pés e “denuncia” chulé

Seus pés cheiram mal ou são perfumados? Um cãozinho-robô japonês dá um veredito implacável em segundos.

Com seu nariz eletrônico, este animal artificial desenvolvido pela empresa japonesa Next Technology reage de forma diferente dependendo do cheiro dos pés.

Os japoneses são altamente sensíveis aos odores, mas, ao contrário dos ocidentais, usam pouco desodorante e perfume.

Além disso, no Japão, as pessoas retiram os sapatos várias vezes ao dia: quando estão em casa, na casa de amigos, em muitos restaurantes e às vezes até no local de trabalho.

Ter chulé é, portanto, desconfortante.

O cão “Hana-chan”, com cerca de 15 cm de comprimento, se pronuncia adotando posições diferentes: se agacha muito feliz se os pés cheiram bem e chega a desmaiar se o fedor é insuportável.

A mesma empresa já havia desenvolvido uma versão anterior, mas a que será colocada à venda em breve será capaz de pulverizar desodorante.

Para obter os serviços deste robô, a pessoa terá que desembolsar mais de 1.000 euros (1.200 dólares).