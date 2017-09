Cansou de chatos no Facebook? Você poderá colocá-los para dormir

São Paulo – O Facebook está testando um botão soneca para usuários na rede social. O recurso funcionaria nos moldes da soneca para conversas no Messenger, permitindo que o usuário escolhesse não ver publicações e atividades de contatos específicos.

A informação foi confirmada pelo próprio Facebook ao site TechCrunch. “Estamos testando novas maneiras de dar controle sobre o Feed de Notícias às pessoas”, afirmou a empresa.

Quando avistado dentro da rede social, o recurso dividia espaço com a função de deixar de seguir uma pessoa ou página—lá dentro do menu de uma publicação, onde é possível denunciar ou salvar um conteúdo.

Ao interagir com uma publicação de EXAME, por exemplo, o usuário terá a opção de deixar de seguir a nossa página ou ativar o modo soneca.

A soneca tem tempo pré-determinado. O usuário poderá escolher silenciar aquela pessoa ou página por 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Como você percebe, algo parecido com o que é possível fazer com conversas no Messenger.

O recurso foi avistado em testes. Isso não significa que ele será de fato implementado e poderá ser usado por usuários—muitas vezes, esses testes não chegam ao produto final.

De qualquer maneira, o Facebook tem se esforçado em dar ferramentas e recursos ao usuário para que ele tenha mais controle sobre quem ou o que aparece em seu Feed de Notícias.