Caixa de som JBL Trip é para quem curte colocar o pé na estrada

São Paulo – Voltado para quem gosta de escutar música no carro, a JBL Trip é uma caixa de som que dispensa fios. Ela pode ser conectada a qualquer dispositivo, seja Android ou iPhone, via Bluetooth e não precisa de cabos de energia para funcionar. Uma característica interessante do gadget é a base magnética que pode ser presa em outras estruturas – no caso de automóveis, ela pode ser encaixada no para-sol, por exemplo.

A Trip ainda tem tecnologia de cancelamento de ruídos, algo que, segundo a JBL, permite que as ligações telefônicas sejam nítidas apesar do vento ou do barulho de outros automóveis. Falando em ligações, a caixa de som pode realizar chamadas a partir do comando de voz do usuário. No quesito bateria, a da Trip possui autonomia para até oito horas com volume moderado, de acordo com a marca. Pesando 230 gramas, a caixa de som está à venda no site da JBL por 349 reais.