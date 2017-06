Caixa de som com Siri? Veja o que a Apple pode mostrar na segunda

São Paulo — A Apple realizará a sua conferência anual para desenvolvedores (WWDC) na próxima segunda-feira (5) e várias novidades serão anunciadas pela empresa. Entre elas, pode estar uma caixa de som com a assistente Siri, do iPhone.

O aparelho é chamado de Siri Speaker na imprensa internacional e deve chegar para bater de frente com os produtos Amazon Echo e Google Home, que também são alto-falantes inteligentes.

O Siri Speaker pode conter tecnologia da Beats, que foi comprada pela Apple, e permitir controlar gadgets conectados da sua casa–além de responder a dúvidas e marcar compromissos na agenda.

Segundo reportagem da Bloomberg, a meta da Apple é superar Amazon e Google com o Siri Speaker.

MacBooks novos

Novos MacBooks e MacBooks Pro também podem aparecer. Como indica o site MacRumores, os notebooks ganhariam processadores mais atuais, mas não teriam grandes mudanças de design.

iOS 11

O sistema do iPhone e do iPad terá uma nova versão apresentada na WWDC deste ano. A maior mudança pode ser o lançamento de uma rede social da Apple junto com esse novo software.

A ideia seria que esse aplicativo funcionasse como uma maneira dos usuários de iPhones e iPads compartilharem vídeos online. Ele seria como uma mistura dos recursos do Facebook com os do Snapchat.

Novidades específicas para os iPads devem aparecer também no iOS 11, como é o caso de funções adicionais para o uso da caneta inteligente da empresa, o Apple Pencil.

iPad Pro

Após um lançamento tímido do último iPad, sem apresentações super ensaiadas e transmitidas globalmente, a Apple deve apresentar um novo integrante da linha de produtos iPad Pro, que tem foco no segmento corporativo premium.

A tela do aparelho seria um pouco maior do que a de seu antecessor, tendo 10,5 polegadas, em vez de 9,7 polegadas.

MacOS 10.13 e WatchOS 4

Mais uma edição do software da Apple para computadores deve ver a luz do dia na próxima segunda-feira. Ainda pouco se sabe sobre o update. O mesmo também vale para o WatchOS 4, que deve ser o novo sistema dos relógios inteligentes Apple Watch.

Como ver ao vivo a WWDC 2017

A conferência WWDC poderá ser vista no site oficial da Apple. Basta acessar este link a partir das 14h de segunda-feira (horário de Brasília). Esse método funciona em computadores com Windows, Macs, smartphones Android, iPhones e iPads. Quem possui uma Apple TV vai encontrar uma aba com o nome WWDC na hora da transmissão do evento.