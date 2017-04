Cai número de reclamações de consumidores sobre telefonia

O número de reclamações de consumidores registradas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) teve uma queda de 16,1% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No total, foram registradas 323,4 mil reclamações no terceiro mês de 2017.

Segundo a Anatel, todos os principais serviços de telecomunicações apresentaram redução.

A maior queda foi na telefonia fixa, com 27,5% a menos de reclamações.

As reclamações sobre banda larga fixa caiu 20%, de TV por Assinatura reduziu 16,2% e da telefonia móvel teve uma queda de 8% no período.

No primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, a Anatel registrou uma redução de 15,2% nas reclamações dos serviços de telecomunicações.

De janeiro a março de 2017 foram registradas 933,1 mil queixas contra 1,1 milhão no primeiro trimestre de 2016.