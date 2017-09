Cães tailandeses viram guardiões das ruas com colete inteligente

Bangcoc – Uma agência de publicidade na Tailândia desenvolveu um “colete inteligente” que pode transformar cachorros vira-latas em guardiões das ruas de Bangcoc.

Equipado com uma câmera escondida, o colete tem sensores que transmitem vídeos em tempo real quando o cachorro late, mostrando o que ele vê em um aplicativo para celulares e computadores.

Há cachorros vira-latas nas ruas da maioria das cidades tailandesas e o desenvolvedor pensou que os coletes inteligentes podem ajudar ambos os cachorros e a comunidade.

“Isto vai fazer com que as pessoas sintam que os cachorros vira-latas podem se tornar vigilantes noturnos para as comunidades”, disse Pakornkrit Khantaprap, de 28 anos, que está na equipe de criação que propôs a ideia na agência de publicidade Cheil, uma subsidiária da Samsung Electronics.

O projeto começou em março deste ano e precisou de cinco meses para se materializar.

O desenvolvedor disse que ainda há muitos testes a serem feitos antes que o colete possa ser introduzido em comunidades.