Cabify amplia serviço de entrega para usuário em São Paulo

Bruno Capelas – O aplicativo de transporte Cabify expandiu seu serviço de entregas chamado Cabify Express, modalidade que permite a contratação de um motoboy para realizar entregas.

O serviço está disponível para qualquer usuário do aplicativo. Lançada em junho, a modalidade Cabify Express estava disponível apenas para contas corporativas do aplicativo.

“O usuário final não costuma usar esse tipo de serviço, e acredito que há uma demanda reprimida”, explica Rogério Guimarães, chefe de novos negócios do Cabify, em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”.

“Hoje, as empresas têm uma demanda recorrente por entregas, mas podemos explorar bastante o segmento para as pessoas físicas.”

Por enquanto, os motofretistas poderão ser contratados apenas no centro expandido da cidade de São Paulo, diz a Cabify.

“Queremos entender como será a operação e a demanda e expandir o serviço pouco a pouco”, diz o executivo, citando como exemplo a expansão do próprio Cabify enquanto serviço de carona paga.

A empresa não revela números da operação do Cabify Express com usuários corporativos. Neste primeiro momento, o Cabify Express vai funcionar apenas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Todos os motoboys parceiros do serviço são regularizados, diz a empresa.

O valor de cada entrega será calculado de acordo com a distância entre o ponto de retirada da encomenda e o destino. Segundo Guimarães, a tarifa base é de R$ 22,50, e o preço mínimo será válido para entregas feitas em distâncias de até oito quilômetros.

O valor é semelhante ao da Rapiddo, startup de entregas da Movile (que também é dona de apps como iFood e PlayKids), mas abaixo do preço mínimo da Loggi, cuja encomenda mínima custa R$ 14,90.

“Nosso diferencial, assim como acontece nas corridas de transporte individual, estará na qualidade”, avalia Guimarães.

Para pedir um motoboy, basta selecionar a opção Cabify Express no aplicativo da empresa, e preencher os dados de endereço e contatos nos pontos de retirada e destino.

“Qualquer instrução específica aos motoboys poderá também ser dada nesse momento”, avisa o executivo.O Cabify Express não é a única modalidade de transporte a ser implementada recentemente pelo aplicativo espanhol – no início de agosto, em parceria com a startup Voom, a empresa lançou o serviço de transporte via helicópteros CabiFly.

“Somos uma empresa de mobilidade urbana, e queremos ter um negócio para nosso cliente que vai muito além do carro”, justifica o executivo.

Aplicativo de origem espanhola, o Cabify tem aumentado os investimentos no Brasil recentemente e, como o jornal revelou em abril, a empresa pretende investir US$ 200 milhões em sua operação brasileira a partir da metade de 2017.

A empresa também anunciou, em meados de junho, que se uniu ao aplicativo de transporte brasileiro Easy por meio de uma holding.

As duas empresas, porém, continuam a operar de maneira independente. O Cabify tem, hoje, mais de 2 milhões de usuários em todo o País e tenta se posicionar como um dos principais rivais dos aplicativos 99 e Uber.