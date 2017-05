Brasileiros estão cada vez mais viciados no celular

São Paulo — Quanto tempo você passa por dia usando o seu celular? A média dos brasileiros é a mais alta do mundo: quatro horas e 48 minutos. Os dados são de um levantamento da empresa de estatísticas Statista e são referentes ao ano de 2016.

China, Estados Unidos, Itália e Espanha são os demais países que compõem o top 5 de maior tempo de uso do smartphone ao longo de um dia. Respectivamente, suas médias são de três horas e três minutos; duas horas e 37 minutos; duas horas e 34 minutos; e duas horas e 11 minutos.

No Brasil, o tempo de uso do aparelho mais do que dobrou em quatro anos. Em 2012, a média era inferior a duas horas diárias–e estamos à beira das cinco horas.

Segundo dados da 27ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), a estimativa para o mês de maio era de que o país teria 168 milhões de smartphones em uso. O número representa alta de 9% em relação ao ano passado (quando eram 151,5 milhões).

O previsto pelo estudo é que hajam 236 milhões de aparelhos em uso em 2018.

Com o número crescente de smartphones pelo país e o aumento do tempo de uso desses aparelhos, organizações de preocupam com o bem-estar dos brasileiros, como é o caso Instituto Delete, especializado em detox digital e institucionalizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Para saber se você está viciado no uso do celular, você pode responder a um questionário que lhe dá um diagnóstico com base no seu caso. O quiz foi desenvolvido no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, por Anna Lucia King e Eduardo Guedes, ambos pesquisadores do Instituto Delete. O questionário pode ser acessado aqui.

Veja a seguir o ranking elaborado pelo Statista que mostra o tempo de uso médio do celular em 10 países com os índices mais altos do mundo.

You will find more statistics at Statista