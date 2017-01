Brasileiro vai liderar realidade virtual do Facebook

São Paulo – O brasileiro Hugo Barra já passou pela divisão de Android do Google e foi vice-presidente da fabricante de smartphones Xiaomi, responsável pela expansão internacional da marca. Agora, Barra vai liderar o setor de realidade virtual do Facebook.

O anúncio no Facebook foi feito em conjunto por Barra e por Mark Zuckerberg, CEO e cofundador do Facebook.

A novidade põe fim à incerteza de quem assumiria a Oculus VR após um processo de propriedade intelectual, que esteve em evidência na última semana. Brendan Iribe, cofundador da Oculus VR, deixou o cargo de CEO da empresa no mês passado.

“Hugo compartilha da minha crença de que a realidade virtual e a aumentada são a próxima grande plataforma”, escreveu Zuckerberg. “Hugo vai ajudar a construir esse futuro.”

O brasileiro será vice-presidente de realidade virtual do Facebook e ficará alocado no Vale do Silício, local que ele considera ser seu lar. Barra afirma que sua missão será fazer descobertas tecnológicas e de maneira que elas possam estar disponíveis para um grande número de pessoas o mais rápido possível.

Em 2014, Zuckerberg demonstrou o quanto acredita na realidade virtual ao comprar a Oculus VR por 2 bilhões de dólares.

Ao longo dos três anos em que trabalhou na companhia chinesa, Barra levou a Xiaomi a três países: Índia, Myanmar e Brasil – neste último, a operação não deu certo.