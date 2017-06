BlackBerry desenvolve software para computadores em veículos

Toronto – A BlackBerry disse nesta quarta-feira ter desenvolvido um novo software para rodar em complexos sistemas computacionais de veículos, dando à fabricante de smartphones uma presença inicial em um segmento no mercado de tecnologia.

A companhia não quis identificar quais montadoras planejam usar a tecnologia, mas o executivo sênior da empresa John Wall disse que “múltiplas” companhias haviam começado a incorporar o programa da BlackBerry a computadores de bordo de veículos atualmente em desenvolvimento.

A BlackBerry considerou o produto, chamado QNX Hypervisor 2.0, como uma forma de tornar veículos mais seguros contra hackers, dizendo que pode isolar múltiplos sistemas para rodar uma única peça de silício, permitindo o isolamento de funções críticas à segurança.

“Pense em uma casa e em um ladrão entrando em um cômodo. Mesmo que o ladrão consiga chegar à sala, a porta está trancada, ele não consegue sair daquela sala. E mesmo que ele consiga entrar no corredor, os outros cômodos estão trancados”, disse Wall, chefe da divisão do QNX em teleconferência com repórteres.

O QNX tem uma forte posição no mercado para sistemas automotivos de entretenimento conectados à Internet, e está buscando impulsionar as vendas ao se expandir para outros elementos veiculares.

A indústria automotiva é um dos segmentos de crescimento mais rápido para o mercado de tecnologia, à medida que montadoras buscam acrescentar mais recursos autônomos aos automóveis — até chegarem a carros que autônomos.