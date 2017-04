Bateria portátil I2GO oferece até quatro recargas no smartphone

São Paulo — A I2GO, startup chinesa de de acessórios, trouxe ao mercado brasileiro recentemente uma bateria portátil que promete até quatro recargas em smartphones. O aparelho vem com conector microUSB, popular em dispositivos Android, mas também é compatível com iPhones, basta usar o cabo correto. Sua capacidade de carga é de 8.000 mAh, maior do que a de qualquer celular — o gadget à venda no Brasil com maior capacidade de bateria é o Galaxy A9, da Samsung, com 5.000 mAh.

O design da bateria portátil é robusto para o dia a dia, mas ela é mais pesada do que um smartphone. Há duas saídas de energia, o que permite a recarga de mais de um aparelho ao mesmo tempo, sendo uma de 1A e outra de 2.1A (essa última permite recarga mais veloz). O preço sugerido do produto é de 119 reais e ele pode ser encontrado no site da empresa e em pontos de vendas em aeroportos ou estações de metrô.